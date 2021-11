Proclamação da República: confira o que abre e o que fecha na cidade de São Paulo

Na segunda-feira, 15, é comemorada a Proclamação da República, declarada em 1889. Como a data é um feriado nacional, alguns serviços estarão indisponíveis e outros operam em horário diferente na cidade de São Paulo. As agências bancárias da capital estarão fechadas, já a circulação de ônibus será conforme as frotas de sábado. Confira o que abre e fecha:



Ônibus



A circulação de ônibus na capital será equivalente à frota de sábado, conforme informa a SPTrans. Já as linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU/SP seguirão os horários de domingo.



Bilhete Único



Os postos de atendimento aos usuários do bilhete único comum, vale-transporte, estudante e professor localizados nos terminais de ônibus e estações de transferência funcionarão normalmente, entre 6h e 22h.



Os postos Metrô Jabaquara, Santana e Augusta e o Posto Central da SPTrans estarão fechados. A compra de créditos pode ser feita pelo aplicativo, pelas máquinas de autoatendimento, pela rede credenciada, em lotéricas ou no Banco do Brasil.



Metrô e trens



As sete linhas de trens da CPTM funcionarão conforme o horário de domingo. Porém, a operação da Linha 10-Turquesa será diferente: Entre 8h e 18h, os trens que circulam em direção a Rio Grande da Serra não irão parar na estação Utinga por conta da continuidade de obras de substituição e fixação de novos trilhos e dormentes no trecho.



Quem embarca em Utinga no sentido Rio Grande da Serra deverá primeiro embarcar na direção oposta (sentido Jundiaí, do Serviço 710), desembarcar em São Caetano e prosseguir com destino a Rio Grande da Serra. Os passageiros que viajam sentido Rio Grande da Serra e querem desembarcar em Utinga, deverão desembarcar na estação Prefeito Saladino e retornar.



Quanto ao Metrô, durante o feriado, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do metrô paulistano terão uma operação equivalente à de um domingo.



Nas linhas 4-Amarela e 5-Lilás, a oferta de trens será equivalente à de um domingo, mas ajustada ao longo do dia de acordo com a demanda de passageiros.



Rodízio de veículos



O rodízio municipal de veículos estará suspenso para carros na segunda-feira. As vagas de Zona Azul e as faixas exclusivas de ônibus funcionarão de acordo com a sinalização local.



Trânsito



A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realizará a Operação Estrada a partir desta sexta-feira, 12, e até terça-feira, 16. A previsão das concessionárias é de que dois milhões de veículos utilizarão a malha rodoviária no sentido do litoral e interior. A ação tem como objetivo garantir a segurança de motoristas e pedestres, bem como a fluidez no trânsito.



A CET recomenda aos motoristas com destino às rodovias que evitem deslocamentos entre as 14h e 22h da sexta-feira, preferencialmente programando sua viagem para depois das 22h. A companhia aconselha também que os condutores que utilizam as rodovias no entorno da capital, em especial os que conduzem veículos de carga, evitem o acesso ao sistema viário da cidade no intervalo.



Bancos



Não haverá atendimento nas agências bancárias na segunda-feira, conforme informa a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.



As contas de consumo (água, energia e telefone, por exemplo) e os carnês com vencimento em 15 de novembro poderão ser pagos, sem acréscimo, na terça-feira, 16. Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).



Saúde



Funcionam durante todo o dia, de forma ininterrupta, os hospitais, os prontos-socorros, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 24h, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) AD IV Redenção e o Samu na capital. As AMAs 12h e as AMAs/UBSs Integradas funcionarão das 7h às 19h.



Os Ambulatórios de Especialidade (AE), os Centros de Atenção Psicossocial II (Caps II) e as unidades da rede municipal Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/Aids estarão fechadas durante o feriado.



A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) e a Divisão de Vigilância em Zoonoses (DVZ) estarão em regime de plantão.



Vacinação contra covid



Durante o feriado, a vacinação contra a covid segue na capital. Porém, a aplicação de doses ocorre somente nos megapostos, das 8h às 17h, e nas AMAs e UBSs Integradas, das 7h às 19h.



Hospitais veterinários



Os hospitais veterinários das zonas Norte, Leste e Sul estarão fechados no feriado e voltam a atender na terça-feira, 16.



Abastecimento



As feiras livres funcionam normalmente, no horário das 7h30 às 13h. Já os mercados e sacolões terão funcionamento em horários diferenciados e é preciso verificar com cada unidade.



Direitos humanos



A Casa da Mulher Brasileira e os serviços de acolhimento funcionarão normalmente.



Os Centros de Cidadania e Referência da Mulher e os três Postos Avançados de Apoio à Mulher (Estação Santa Cecília - Linha 3 Vermelha, Estação Luz - Linha 1 Azul do Metrô e Terminal de Ônibus Sacomã da SPTrans) estarão fechados durante o feriado. Também não operam os Centros de Cidadania LGBTI, os Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial e o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI).



A Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos atende de plantão pelo WhatsApp (11) 997549.9770. Os interessados também podem utilizar os serviços registrando os seus pedidos pelo formulário para cadastro de desaparecidos disponível no site da secretaria. O Posto Avançado na Luz também estará fechado durante o feriado, reabrindo na terça-feira.



Em casos de violação de direitos de crianças e adolescentes, os conselhos tutelares de cada região da capital podem ser acionados por meio de plantão telefônico, conforme a relação à disposição pela internet.



O Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua, bem como os Núcleos de Direitos Humanos não abrem durante o feriado.



Denúncias de violação de direitos humanos, de violência doméstica, de homofobia e de racismo podem ser realizadas pelo Portal SP156, pelo Disque 100 ou pelo telefone 180.



Assistência social



Atendem normalmente o Serviço de Acolhimento Institucional Para Crianças e Adolescentes (SAICA), o Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), os Centros de Acolhida, a Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS), os Núcleos de Convivência para Pop Rua, as Repúblicas, a Casa Lar, a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), a Residência Inclusiva e o Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.



Cultura e lazer



Os equipamentos de cultura de São Paulo terão horário de funcionamento alterado e é preciso verificar com cada unidade.



Os parques municipais estarão abertos normalmente e seguindo protocolos sanitários existentes. Os viveiros permanecem com as visitações suspensas. O Planetário do Carmo estará aberto na segunda-feira, com visita guiada das 14h às 15h20.



Os centros esportivos estarão abertos, de acordo com o horário de funcionamento de cada unidade. As áreas administrativas, porém, estarão fechadas.