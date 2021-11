Após dados mostrarem recorde de desmatamento, Leite quer encontro com ministro da Justiça

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse nesta sexta-feira, 12 que, quando voltar a Brasília, marcará um encontro com o ministro da Justiça, Anderson Torres, para que ele explique melhor o andamento das ações que coordena depois que dados divulgados hoje mostraram um aumento do desmatamento na Amazônia Legal. Leite deu esta declaração durante entrevista coletiva em Glasgow, onde ocorre a COP-26.



Conforme o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou nesta sexta-feira, a Amazônia Legal teve uma área de 877 km² sob alerta de desmatamento, o que equivale a uma alta de 5% em relação a 2020 e recorde para o mês na série histórica.



Nos últimos meses, o ministro vinha enfatizando a redução do desmatamento na média trimestral de agosto e setembro e atribuindo a melhora dos dados a ações conjuntas de vários ministérios. "Eu vi os números hoje, mas preciso entender melhor", comentou.



Depois de um desgaste de seu antecessor, Ricardo Salles com o Inpe, Leite vem tentando mostrar aproximação com o instituto.