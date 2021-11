Ministro fala em 'trabalho árduo' e papel articulador do Brasil na COP-26

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse nesta sexta-feira, 12, que se reuniu com representantes de 24 países durante a 26ª edição da Conferência das Partes (COP-26) e que antes do início do evento já havia entrado em contato com 60 outras nações. "Foi trabalho árduo", disse durante apresentação do balanço da participação do Brasil na COP.



Segundo o ministro, essa nova abordagem do País fez com que o Brasil tivesse um papel de articulador no encontro.



Na edição anterior da COP, realizada em Madri, o País foi apontado como um dos algozes do travamento das discussões para a criação de um mercado de carbono global mandatório.



A programação do evento se encerra nesta sexta-feira, mas é possível que as negociações sobre o livro de regras do mercado de carbono continuem durante o fim de semana.