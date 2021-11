SP ultrapassa 90% dos adultos vacinados após 'contrariar' ministério, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira que o Estado ultrapassou a marca de mais de 90% da população acima de 18 anos com o ciclo de imunização completo contra a covid-19. Em relação à população total, São Paulo ultrapassa 70% das pessoas totalmente imunizadas.



Segundo Doria, tais resultados só são possíveis porque sua gestão "contrariou" a orientação do Ministério da Saúde, ao adiantar passos do Programa Nacional de Imunização (PNI). "Contrariamos porque aqui defendemos a vida. A vida é mais importante do que a política e do que a eleição", disse.



Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Doria declarou que, com a ampla cobertura vacinal, houve uma queda de 93% das mortes por covid-19 entre abril e novembro de 2021 e a redução de dez vezes no número de internados pela doença, passando de 31 mil no pico da segunda onda em abril deste ano para menos de 3 mil em novembro.



De 4 a 10 de novembro, 86% das cidades do Estado de São Paulo não registraram nenhuma morte pela doença.



3ª dose



A coordenadora do Programa de Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula, também anunciou a aplicação da dose de reforço da vacina contra covid-19 em pessoas acima dos 60 anos a partir de 17 novembro.



De acordo com o anúncio, poderão se vacinar todos os maiores de 60 anos e os trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose há pelo menos seis meses, ou seja, no decorrer de todo o mês de maio de 2021. Nesta etapa, o governo prevê a vacinação de cerca de 1,1 milhão de pessoas.