Coquetel de anticorpos da Regeneron previne coronavírus por 8 meses

Ao longo de oito meses, nenhum dos indivíduos que receberam o medicamento foi internado por complicações da COVID-19 (foto: AFP)

afirmou nesta segunda-feira, (8/11), que seucontinuou a fornecer forte proteção contra a infecção porpor oito meses, reduzindo o risco de contrair a doença em 81,6% em comparação com um placebo em um estudo de longo prazo.Segundo a farmacêutica, os dados mostram que a droga, chamada, pode fornecer imunidade temporária de longa duração contra o coronavírus, o que poderia torná-la uma opção atraente para pessoas que não respondem às vacinas porque têm sistema imunológico debilitado.Os dados foram coletados como parte de um estudo de pessoas com alto risco de contrair o vírus porque vivem com alguém recentemente diagnosticado com a doença.Ao longo de oito meses, nenhum dos indivíduos que receberam o medicamento foi internado por complicações da COVID-19, em comparação com seis indivíduos que receberam placebos, incluindo cinco hospitalizações no acompanhamento de sete meses, disse a Regeneron.