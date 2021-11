COP-26: Joaquim Leite chega a Glasgow com foco em negociações

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, desembarca em algumas horas em Glasgow, onde começa a segunda semana da Convenção do Clima, COP-26, organizada pelas Nações Unidas. Leite é o chefe da delegação brasileira, a segunda maior entre os 194 países participantes, mesmo sem contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que desistiu de ir ao evento na Escócia.



O Ministério das Relações Exteriores (MRE) é o responsável por encabeçar as negociações sobre o mercado de carbono e outros temas com os demais países. Leite chega ao evento com o objetivo de fortalecer o quadro doméstico das negociações e tirar a péssima impressão que o Brasil causou na edição passada, que ocorreu em Madri.



Em sua agenda não constam entrevistas para a imprensa ou outras participações em eventos que possam diminuir a sua intenção de estreitar o relacionamento com outras nações, facilitando o trabalho do Itamaraty. Antes do evento, o ministro entrou em contato com outros ministros do meio ambiente de cerca de 60 países. Em Glasgow, ele pretende continuar essa aproximação, agora presencialmente.