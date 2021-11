Depoimentos

“O arrebatamento diante das Patroas (em que Mendonça canta com Maiara e Maraisa) e do trecho de show em que Leo Santana se apresenta ao lado dela e da banda Dida era tão grande que não só me pareceu justo que ela surgisse duas vezes na canção como que, em uma delas, seu nome viesse como Mar(av)ília Mendonça. Senti alívio quando li, cerca de uma hora atrás, notícia de que ela passava bem, apesar de estar num avião que caíra. Agora fiquei sabendo que, na verdade, ela morreu no acidente. Estou chorando. Acho que nem posso acreditar.”





Caetano Veloso, cantor e compositor





“Que tragédia, que tristeza, que perda. Os mais profundos sentimentos para as famílias de todas as vítimas desse acidente terrível. Marília Mendonça, você fez história. Não há palavras.”





Felipe Neto, youtuber





“Que tristeza senhor Deus. Meu Deus. Que tristeza senhor. Um filho pequeno. Uma carreira brilhante. Meu Deus. Que tristeza.”





Tata Werneck, atriz





“Um turbilhão de sentimentos toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem. Diante de tamanha dor, expressamos a nossa solidariedade e desejamos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas força e resiliência. Nossas orações estão com vocês.”





Chapecoense, clube de futebol catarinense que passou por tragédia aérea com 71 mortos, em 2016





“Estou aqui arrasada com a morte de @mariliamendoncacantora, uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora. Uma pessoa jovem, carinhosa, maravilhosa, que deixa um filho pequeno. É uma perda irreparável. Meus sentimentos à família. Muito triste, tudo muito triste.”





Gal Costa, cantora, com quem Marília fez um dueto





“O país inteiro recebe em choque a notícia do passamento da jovem cantora sertaneja Marília Mendonça, uma das maiores artistas de sua geração, que com sua voz única, seu carisma e sua música conquistou o carinho e a admiração de todos nós. O sentimento é de que perdemos alguém muito próximo, já que Marília sempre esteve presente em nossas vidas através de suas canções. Neste momento de profunda dor e tristeza peço a Deus que console o coração de seus fãs e, em especial, de seus amigos e familiares, bem como das demais vítimas do acidente. Que a dor da saudade dê lugar à certeza de que a morte não é o fim. E que Deus conforte todos.”





Jair Bolsonaro, presidente da República





“Lamento o falecimento da cantora Marília Mendonça e demais integrantes de sua equipe, em decorrência de acidente de avião ocorrido em Piedade de Caratinga, nessa sexta, 5/11. Meus sentimentos aos familiares das vítimas e aos fãs dessa artista tão querida por todos nós mineiros.”





Romeu Zema, governador de Minas





“Estamos em choque, a comunidade está em choque. Marília era um ser humano maravilhoso, agregadora, e que fez muito pela música sertaneja.”





Sorocaba, cantor





“Com muita tristeza, recebo a notícia do falecimento da cantora Marília Mendonça, morta precocemente, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais, nesta sexta-feira. Expresso meus profundos sentimentos aos familiares, aos milhões de fãs e aos amigos da artista.”





Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado





“Muito, muito triste a morte no auge da juventude e da fama da cantora e compositora Marília Mendonça, ‘Rainha da Sofrência’. Quando postei uma música dela aqui, meses atrás, a repercussão foi imensa. Meu carinho e solidariedade ao filho, à família e aos seus admiradores”





Luis Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal