No Brasil, Alto Representante da UE dá boas-vindas aos compromissos ambientais

O Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, deu boas-vindas nesta quinta-feira, 4, aos compromissos ambientais recentes do Brasil, como atingir a neutralidade na emissão de carbono até 2050, zerar o desmatamento ilegal até 2028 e conseguir uma "significativa" redução de 50% nas emissões de gases que causam efeito estufa até 2030. A declaração foi feita pelo Twitter do chefe da diplomacia do bloco europeu, e ocorre em meio a sua viagem ao Brasil, com uma série de compromissos.



Segundo ele, os compromissos "são uma contribuição importante para os esforços globais de combate às mudanças climáticas". Ontem, Borrell se reuniu em São Paulo com representantes de setores de negócios, e disse ter discutido a importância das relações comerciais UE-Brasil e as "vantagens claras que o Mercosul pode trazer para nossos cidadãos".



Hoje, o Alto Representante seguiu para Brasília, onde destacou buscar estreitar a cooperação entre o Brasil e o bloco europeu.