Fogo pode ter iniciado desabamento de gruta

Agentes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuam no resgate das vítimas do desmoronamento em Altinópolis (foto: Corpo de Bombeiras/Divulgação)





A utilização de uma fogueira no interior da caverna usada para treinamento de bombeiros civis em Altinópolis (SP) pode ter iniciado o processo de desabamento que terminou com a morte de nove pessoas, no domingo. O procedimento, que é de alto risco em cavidades rochosas, consta em fotos de outros cursos da escola.





As informações são de geólogos do Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT), que auxiliaram os bombeiros nas buscas por sobreviventes após o desabamento da Gruta Duas Bocas. Eles também dão apoio à investigação policial. Chovia no momento do desmoronamento.





O proprietário da empresa Real Life Treinamentos, que ofertou o curso de resgate, Sebastião Francisco de Abreu Neto, confirmou que o líder dos instrutores acendeu uma fogueira na madrugada, mas disse que o procedimento não é padrão. "Tive notícia de que o Celso, comandante na hora, fez uma fogueira na gruta porque estava muito frio e ele esperava passar a chuva para poderem subir de volta, já que tinham cancelado o treinamento", disse. "Mas a fogueira estava bem baixa, não estava alta. Mas não tinha conhecimento de que ele faria fogueira lá. Esse não é o procedimento-padrão da escola. O Celso tem curso de busca e resgate em áreas remotas e todo o conhecimento disso. Agora, por que colocaram (o fogo), não sei te falar", afirmou Sebastião Neto. Celso Galina Júnior, que comandava o grupo, integrado por outras 27 pessoas, é um dos nove mortos no episódio. Ele tinha 30 anos.





Contudo, a reportagem do Estado de Minas encontrou várias fotografias e vídeos de fogueiras nas mídias sociais da escola que demonstram que estão entre as práticas dos treinamentos. O fogo era feito no interior de cavernas, sobretudo para inserir fumaça no ambiente e dificultar o treinamento.





Sobre as fotos e filmagens de fogo no interior rochoso, o proprietário tenta se justificar, dizendo que se tratava de treinamentos no interior de fissuras rochosas, com "apenas três ou quatro metros" de profundidade, o que já configura uma caverna. "Isso aí (as fotos e vídeos) são do curso de salvamento em mata. Isso aí (a caverna) é uma pedra que dá em torno de 3 a 4 metros (de profundidade). Eles fazem como se fosse um espaço confinado. Então, se coloca fumaça lá dentro para poderem entrar e retirar a vítima", afirma.





De acordo com os técnicos do IPT, esse é um dos fatores que poderiam explicar o desabamento do teto da Gruta Duas Bocas sobre os alunos em treinamento, o que “ainda está em estudo”. "Esse aquecimento chegou no teto, pois é inclinado e bem baixinho", apontam. "Está em estudo. De fato, pode ser um fator agravante essa fogueira, pois antigamente abria-se um túnel em rocha esquentando madeira e fogo e se jogava água. A rocha trinca e você vai lá e retira o material (rochas que desabavam). Durante o dia ou a noite, no frio, com aquele fogo, de certa forma pode aumentar uma fratura (na caverna). Inclusive as horizontais", informam os especialistas do instituto. "Há a questão até do vapor d'água. As fissuras com água e até a porosidade da rocha, esquentando aquilo aumenta a pressão (e pode ocorrer uma fratura)", acrescentam.





De acordo com o geógrafo e espeleólogo Carlos Frederico de Souza Lott, do Observatório Espeleológico, não fazer fogo dentro de uma caverna é regra básica de conservação e de segurança. "Fogo em caverna não se faz em hipótese nenhuma. O único tipo de calor, para ter pontos quentes, se faz com o uso de fogareiros adequados, com chamas parecidas com a de um fogão e para evitar hipotermia."





De acordo com Lott, as fogueiras podem causar desabamento e intoxicação. "Era uma técnica antiga aquecer as cavernas para minerar no seu interior. Outro problema da fogueira é que a fumaça pode intoxicar e até sufocar em um ambiente confinado se não for controlada. Isso, sem falar que desequilibra todo esse frágil ecossistema", afirma.





A Polícia Civil de São Paulo informou ter aberto inquérito por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas que tal desfecho se dá por imperícia, imprudência ou negligência. Novas perícias serão realizadas para que se chegue à conclusão sobre as causas do acidente.





COMO FOI





O desmoronamento ocorreu por volta da 1h de domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 28 bombeiros civis e instrutores faziam um treinamento no interior da gruta, quando o teto da caverna desabou, deixando parte do grupo retido. A atividade era promovida pela escola Real Life, com escritório em Ribeirão Preto (SP). Por volta das 9h45, o Corpo de Bombeiros informou que a primeira vítima foi retirada com vida. Walace Ricardo da Silva foi levado para o HC-UE, em Ribeirão Preto. Outras quatro pessoas sofreram ferimentos leves, foram levadas ao hospital e receberam alta. Especialistas em resgate, técnicos da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e um geólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) foram levados de helicóptero a Altinópolis para reforçar o trabalho. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros informaram que não foram comunicados anteriormente sobre a realização do treinamento.