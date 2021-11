Japão eleva verba para apoiar redução das emissões de carbono na Ásia

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, afirmou nesta terça-feira que seu país elevará em US$ 10 bilhões uma verba prevista, nos próximos cinco anos, para apoiar projetos de redução nas emissões de carbono na Ásia. Ele fez o anúncio durante seu discurso na cúpula climática COP-26, em Glasgow.



Kishida notou que o Japão aprovou uma nova estratégia de longo prazo para avançar nessa frente.



Ele disse que o país pretende reduzir suas emissões de gases estufa em 46% até o ano fiscal e 2030, em comparação com os níveis de 2013, e também atingir a meta de emissão zero em 2050. E considerou a década atual como "crucial" para esse esforço global.



O premiê japonês destacou o apoio a iniciativas para converter energia elétrica atualmente produzida em energia livre de emissões, citando projetos para tornar fontes térmicas de energia igualmente livres de emissões.