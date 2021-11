Biden promete US$ 9 bi para programa de eliminação do desmatamento até 2030

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira, 2, que o Congresso americano deve liberar US$ 9 bilhões até 2030 para o programa que visa acabar com o desmatamento no planeta até o fim desta década. "Por meio desse plano, os EUA ajudarão o mundo a cumprir nossa meta comum de conter a perda de florestas naturais e restaurar pelo menos 200 milhões de hectares adicionais de florestas e outros ecossistemas até o ano 2030", disse, em discurso no âmbito da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP-26), que acontece na Escócia.



O democrata também se comprometeu a trabalhar para garantir que os mercados reconheçam os benefícios econômicos de medidas naturais de retenção de carbono e disse que coordenará ações com comunidades locais e indígenas.



"Preservar florestas e outros ecossistemas pode e deve desempenhar um papel importante no cumprimento de nossas ambiciosas metas climáticas como parte da estratégia de emissões líquidas zero que todos nós temos", pontuou o presidente dos EUA.