30% da Colômbia será área de proteção ambiental até 2022, diz presidente Duque

O presidente da Colômbia, Iván Duque, destacou a crise climática como "o maior desafio de nossos tempos", durante discurso na cúpula COP-26, em Glasgow. Em sua fala, Duque afirmou que 30% do território de seu país será área de proteção ambiental até 2022.



O líder colombiano notou que Bogotá assinou o compromisso para que 30% do território seja área de proteção até 2030, mas disse que os colombianos chegarão a essa meta já em 2022.



A Colômbia ainda tem o compromisso de reduzir suas emissões de gases estufa em 45% até 2030, "no mínimo". Até 2050, o país pretende atingir zero de emissões líquidas de carbono.



Duque disse que o país busca mais meios de garantir energia sustentável e também almeja criar a maior área de proteção em águas marinhas do mundo.



Os líderes não podem sair do evento "sem dar ao mundo uma resposta clara" nessa frente, cobrou, dizendo que "estamos em um ponto de inflexão" na questão climática global.