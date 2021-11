Malpass: Mudança climática afeta perspectivas de desenvolvimento dos países

O presidente do Banco Mundial, David Malpass, afirmou nesta segunda-feira, 1º, que as mudanças climáticas, e crises paralelas como a degradação ambiental, afetam as perspectivas de desenvolvimento de países, empresas e famílias.



"Para muitos países, especialmente os mais pobres, a adaptação será um desafio ainda maior do que a redução das emissões de gás carbônico", afirmou Malpass, durante um painel da COP-26, em Glasgow, na Escócia.



De acordo com o líder, os bancos multilaterais têm aumentado suas relações com países em desenvolvimento para auxiliar na ação climática. Ele disse que o Banco Mundial continuará a defender o envio de "recursos verdes" para as nações emergentes. "Não podemos punir os pobres", declarou.