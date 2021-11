Merkel pede esforço global para colocar preço em emissões de gás carbônico

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, defendeu nesta segunda-feira, durante a cúpula climática COP-26, que seja desenvolvido um esforço global para estabelecer um preço nas emissões de gás carbônico. Segundo ela, esse passo é crucial para que as empresas busquem mais eficiência e possa ser cumprida a meta de controlar o aquecimento global, fechada no Acordo de Paris de 2015.



Merkel argumentou que é necessário que existam mecanismos para mensurar as emissões de gás carbônico "de modo vinculante", de modo a garantir que os países cumpram suas metas nessa frente.



Ela também comentou que a Alemanha pretende se tornar neutra em emissões de gases estufa em "por volta de 2045".



A chanceler alemã lembrou que seu país tem uma parceria em andamento com a Colômbia para preservar florestas.