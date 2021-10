Boneca gigante articulada em SP chama atenção sobre artrite reumatoide

Os pedestres que passam pelo Largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, poderão conferir uma boneca gigante articulada para chamar a atenção sobre artrite reumatoide. Com suas articulações 100% flexíveis, ela simboliza a liberdade de movimento.



A cada dia a escultura ganhará uma pose diferente, representando as atividades mais importantes na vida dos pacientes.



A ação faz parte da campanha 'Viver é MovimentAR', organizada pela Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson, com a comunidade médica e associação de pacientes.



A artrite reumatoide é uma doença autoimune, crônica e progressiva, que afeta as articulações, principalmente das mãos e dos pés. Com incidência maior em mulheres, tende a se manifestar entre os 30 e os 50 anos de idade.



A obra ajuda a chamar a atenção para os sintomas da patologia e a importância de se movimentar em busca do diagnóstico precoce. A boneca ficará até o próximo dia 3, das 9h30 às 18h30, no Largo da Batata, na rua Teodoro Sampaio com avenida Brigadeiro Faria Lima, e conta com totem informativo sobre a doença.