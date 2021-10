Governo exonera presidente do ICMBio

O governo federal exonerou Fernando Cesar Lorencini do cargo de presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. A decisão está em portaria da Casa Civil da Presidência da República publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira. Coronel da Polícia Militar paulista, Lorencini estava no posto desde agosto do ano passado - primeiro como interino e logo depois como efetivo -, nomeado pelo então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A nomeação do substituto de Lorencini ainda não foi publicada.