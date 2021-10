Governo de SP anuncia medidas de combate à covid

O governo de São Paulo realiza coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira, 20, para anunciar medidas de combate ao coronavírus no Estado.



No início desta semana, o governador João Doria anunciou a redução do intervalo entre as duas doses da vacina da Pfizer contra a covid para pessoas acima de 18 anos, de oito semanas para 21 dias. Nesta quarta, mais de 80% dos adultos paulistanos já estavam com a imunização completa contra o coronavírus.



Com o avanço da vacinação, as aulas da rede estadual de ensino voltaram a ter presença obrigatória desde a última segunda-feira. Na capital paulista, entretanto, a frequência dos alunos ainda é opcional e a decisão fica a cargo dos pais e responsáveis.