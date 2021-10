Opas: maioria dos países da América do Sul vê queda em casos e mortes por covid

Diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa F. Etienne afirmou nesta quarta-feira, 20, que a maioria dos países na América do Sul registra uma redução nos casos e mortes por covid-19. As exceções nessa tendência atualmente são Bolívia e Venezuela, disse, durante entrevista coletiva da instituição.



Etienne afirmou que, na última semana, houve quase 817 mil casos do vírus nas Américas, com pouco mais de 18 mil mortes. Ela notou ainda que, na América do Norte, há um recuo nos casos de covid-19, mas ocorreu um aumento nas mortes pela doença no México. De qualquer modo, a Opas considera que o quadro na pandemia melhora em solo mexicano, com tendência positiva nos casos. A organização pediu que sejam mantidas as medidas para controlar as transmissões do vírus.