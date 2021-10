Governo do Rio determina retorno às aulas presenciais no próximo dia 25

O governo do Estado do Rio de Janeiro determinou a retomada das aulas 100% presenciais na rede estadual de ensino a partir da próxima segunda-feira, 25. A decisão do fim do sistema híbrido - com aulas presenciais e remotas - é do governador Cláudio Castro (PL), e foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 20.



Segundo o governo do Estado, a decisão pelo fim do ensino híbrido foi tomada a partir da confirmação de que a maioria dos profissionais de educação do Rio de Janeiro está com o esquema vacinal completo. Conforme dados do Executivo, mais de 95% dos funcionários das escolas tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19, e mais de 85% já receberam a segunda ou a dose única.



"O retorno dos estudantes às salas de aula é motivo de comemoração para a comunidade escolar, que poderá voltar a cumprir um planejamento integral e consistente de ensino. Este momento representa um importante marco na superação da pandemia, graças ao alcance de mais de 85% dos profissionais da rede estadual completamente imunizados", disse Castro.



O decreto demonstra uma mudança de entendimento do governo do Estado. Na semana passada, a Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) havia informado que o retorno às aulas presenciais era facultativo, e que cada município tinha autonomia para autorizá-lo ou não, considerando a situação epidemiológica da cidade.