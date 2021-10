Caixa aprova 3 projetos em programa de apoio a reflorestamento de bacias

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira, 18, os três primeiros projetos habilitados pelo programa Caixa Florestas, que destinará parte do lucro do banco a iniciativas de revitalização de bacias hidrográficas do País. As três iniciativas, duas em Minas Gerais e uma no Tocantins, devem levar ao plantio de 600 mil árvores.



A ideia das iniciativas, de acordo com a Caixa, é de estimular o reflorestamento de diferentes bacias, mas também de gerar renda às comunidades locais. Os três primeiros projetos habilitados foram anunciados nesta segunda-feira, em cerimônia de assinatura de protocolo de intenções entre a Caixa e o Ministério do Desenvolvimento Regional, para viabilizar os projetos selecionados no âmbito do Águas Brasileiras, programa do governo federal que pretende ampliar a quantidade e a qualidade de água disponível para consumo e para o setor produtivo no País.



Estiveram presentes o presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro da pasta, Rogério Marinho, e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.



Um dos projetos, o Nascentes Vivas, vai atuar na bacia do Rio Verde Grande, ao longo de 27 cidades de Minas Gerais. A iniciativa deve contar com o plantio de espécies frutíferas, lenhosas e restabelecer a cobertura vegetal. A previsão é que 741 mil pessoas devem ser beneficiadas.



Também em Minas, o projeto Sabará-Caeté deve atuar no apoio à ampliação da capacidade de coleta de sementes, de 300 quilos para duas toneladas ao ano, no viveiro Probiomas. Segundo o banco, a produção de mudas de espécies nativas também deve subir, de 10 mil para 60 mil ao ano.



Na frente de reflorestamento, a iniciativa pretende recompor 120 hectares de áreas degradadas da sub-bacia do ribeirão Sabará-Caeté. O número de beneficiários deve chegar a 150 mil.



Já no Tocantins, o banco vai financiar o projeto Rio Manuel Alves da Natividade, que vai elaborar diretrizes para a recuperação integral de áreas deterioradas da bacia de mesmo nome, no sudeste do Estado.



Os planos incluem a implantação de um sistema de tratamento de efluentes, ações de educação ambiental e de qualificação de professores da região. Estima-se que 63 mil pessoas serão beneficiadas.