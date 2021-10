Américas tiveram mais de 24 mil mortes por covid-19 na semana, diz Opas

A diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne, afirmou nesta quarta-feira, 13, que as Américas registraram, na última semana, "mais de 1,1 milhão de casos e pouco mais de 24 mil mortes" por covid-19. Durante entrevista coletiva virtual, ela destacou também que os casos da doença "têm diminuído" na América do Sul.



Por outro lado, Etienne disse que a oferta de vacinas contra a covid-19 na região "continua a ser limitada". A Opas trabalha para acelerar a distribuição de imunizantes, sobretudo em nações com cobertura vacinal mais baixa, destacou a autoridade.



Na América do Norte, os casos têm caído em geral, mas eles seguem altos na região do Meio-Oeste americano e também no Alasca, mencionou a diretora da organização.