São Paulo registra menor número de internados por covid desde abril de 2020

O Estado de São Paulo registrou no fim da tarde de ontem 4,23 mil pessoas internadas por covid-19, segundo boletim diário divulgado pelo governo do Estado. De acordo com o balanço, o número é o menor desde 5 de abril de 2020, ou seja, o menor dos últimos 18 meses. O indicador também ficou sete vezes menor que o reportado no pico da segunda onda da pandemia, que ultrapassou 31 pacientes com a doença.



Do total de hospitalizados no Estado, 2.045 estavam ontem em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 2.185 em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI era de 38,7% na região da Grande São Paulo e 31,2% no Estado. Em leitos de enfermaria, a taxa de ocupação era de 30,6% na Grande São Paulo e 21,6% no Estado.



Ontem, São Paulo registrou 98 mortes decorrentes do vírus e 4,72 mil novas infecções pela doença. O Estado acumula 4,383 milhões de casos de covid-19, sendo 4,202 milhões de recuperados e 150,7 mil óbitos. Mais de 451 pessoas foram internadas e receberam alta hospitalar no Estado desde o início da pandemia.