Merck diz que medicamento reduziu risco de morte por covid-19 em 50%

A Merck anunciou nesta sexta-feira, dia 1º, que o molnupiravir, remédio que desenvolveu para o tratamento da covid-19 com sua parceira Ridgeback Biotherapeutics, "reduziu significativamente" os riscos de hospitalização e morte pela doença, em análise feita com pacientes adultos que apresentaram sintomas leves a moderados de covid-19.



No estudo, o medicamente diminuiu a chance de hospitalização ou morte em quase 50%, e 7,3% dos pacientes testados foram internados ou à óbito, segundo a Merck.



A farmacêutica americana afirmou que deixará de recrutar mais voluntários devido aos resultados positivos, após consultar órgãos reguladores. A companhia disse que pretende emitir um pedido de Autorização de Uso emergencial ao Food and Drug Administration (FDA, a Anvisa dos EUA) "o mais rápido possível".