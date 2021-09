Carro despenca de concessionária em São Paulo e deixa ao menos 3 feridos

A queda de um carro em uma concessionária de veículos localizada no bairro Campos Elíseos, região central de São Paulo, deixou ao menos três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira, 27. O estado de uma delas é considerado grave.



O Corpo de Bombeiros informou que o carro estava sendo manobrado por um funcionário no terceiro andar da concessionária. O motorista, então, perdeu o controle e rompeu uma proteção de vidro, caindo de uma altura de 9 metros.



Além dele, duas outras funcionárias, que estavam na recepção, acabaram feridas pela queda do veículo.



Com traumas na região do abdômen e do tórax, o estado de uma delas, de 19 anos, é considerado grave. Ela foi socorrida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, e levada para o Hospital das Clínicas (HC).



O motorista, por sua vez, está com suspeita de fratura na perna e foi levado em uma ambulância também para o Hospital das Clínicas.



Já a terceira vítima, de 22 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhada para o pronto-socorro da Santa Casa.



O acidente aconteceu na Concessionária Faria, da Volkswagen, que fica localizada no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Alameda Ribeiro da Silva. A reportagem tentou contato com a concessionária, mas ainda não foi atendida.