Mandetta sobre Queiroga com COVID: 'vai fazer tratamento precoce?'

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ironizou o atual comandante da pasta, Marcelo Queiroga, na noite desta terça-feira (21/9). Após o diagnóstico de COVID-19 de Queiroga ser confirmado, Mandetta escreveu em seu twitter: “vai fazer tratamento precoce?”.

Queiroga está nos Estados Unidos e acompanha a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que fez o discurso de abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira (21/9).

O ministro da Saúde, segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), está bem e que ficará em quarentena por 14 dias nos EUA.





No sábado (18/9), um diplomata brasileiro enviado aos Estados Unidos para planejar a viagem de Bolsonaro já havia testado positivo para a COVID-19. Ele havia tomado apenas a primeira dose da vacina e esteve em contato com pelo menos 30 pessoas, dentre funcionários da diplomacia brasileira em Nova York e estrangeiros.Na noite dessa segunda-feira (20/9), Queiroga chamou a atenção ao se exaltar com manifestantes que protestavam contra o governo Bolsonaro. O ministro da Saúde estava dentro da van que levava a comitiva, quando se levantou e mostrou o dedo médio às pessoas que protestavam.Queiroga acompanha Bolsonaro, que é o único entre os líderes dos 20 maiores países em termos de economia que não se vacinou contra a COVID-19. Por não estar imunizado, o presidente, por exemplo, não pode entrar em estabelecimentos comerciais de Nova York, de acordo com um decreto da cidade.Uma churrascaria brasileira que possui unidade em Nova York chegou a instalar um “puxadinho” do lado de fora do estabelecimento para que Bolsonaro pudesse almoçar junto com a sua comitiva.Como a sede da ONU é território internacional, fora da jurisdição de Nova York, Bolsonaro pôde entrar no salão normalmente.



A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) informa que o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que integrava a Comitiva Presidencial à Nova Iorque (EUA), testou positivo para a COVID-19 e permanecerá nos Estados Unidos durante o período de isolamento.



O ministro passa bem. Informamos, ainda, que os demais integrantes da comitiva realizaram o exame e testaram negativo para a doença.

