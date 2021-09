Estoque de AstraZeneca da prefeitura do Rio está no fim

O estoque que a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro dispõe de doses da vacina AstraZeneca contra a covid-19 está terminando, segundo a pasta. Não há data prevista para o fim do estoque em toda a cidade, mas alguns postos de vacinação já não têm mais essa vacina para a segunda dose e, por isso, estão aplicando o imunizante da Pfizer, como já foi autorizado pelas autoridades de saúde.



Segundo a secretaria, a falta de doses da AstraZeneca era prevista em função da interrupção na produção de vacinas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), devido ao atraso ocorrido em agosto na entrega do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), que é importado. Por conta desse atraso, a Fiocruz interrompeu a entrega de doses da AstraZeneca ao Ministério da Saúde na sexta-feira passada, 3, e prevê só voltar a entregar na próxima semana.



Ainda conforme a pasta da Saúde, quem vai tomar a vacina e, por algum motivo, não pode ser imunizado com a Pfizer será inscrito numa lista de espera, no posto de vacinação, e avisado quando chegar um novo lote de doses da AstraZeneca.



Além dessa falta de doses da AstraZeneca, outras marcas de vacina já estiveram em falta no Rio, causando a interrupção da vacinação de adolescentes, por exemplo.