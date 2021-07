Brasil tem 18,28% da população com imunização completa contra a COVID-19

Vacinação em posto da UFMG (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O número devacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 nochegou nesta terça-feira, 27, a 97.325.965, o equivalente a 45,96% da população total. Enquanto isso, 38.704.270 estão com a imunização completa contra o coronavírus, o que representa 18,28% da população.Nas últimas 24 horas, 1.671.652 doses contra a covid-19 foram aplicadas no. Entre os vacinados, 993.653 pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, 641.747 foramcom doses de reforço e outras 36,252 mil receberam uma vacina de aplicação única. Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.Em termos proporcionais, São Paulo e o Rio Grande do Sul continuam sendo os Estados que maiscom primeira dose até aqui: com, respectivamente, 55,56% e 53,14% dos habitantes parcialmente imunizados. Ao mesmo tempo, o Mato Grosso do Sul tem a maior porcentagem da população com imunização completa: 31,82%.

