Vitamedic divulga posicionamento sobre medicação

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

“A Vitamedic Indústria Farmacêutica, produtora da Ivermectina no Brasil, esclarece que a declaração do grupo farmacêutico Merck - MSD sobre a eficácia do medicamento Ivermectina ao tratamento da COVID-19, reflete sua opinião isolada do assunto.

A empresa MERCK MSD não é produtora de Ivermectina para humanos no Brasil. Desconhece-se qualquer estudo pré-clínico que essa empresa tenha realizado para sustentar suas afirmações quanto à ação terapêutica no contexto da pandemia do COVID-19.

Contrariamente ao que diz a empresa Merck, a Vitamedic Indústria Farmacêutica afirma existir evidências científicas ao redor do mundo demonstrando a ação antiviral do medicamento. Dezenas de estudos feitos em diversos países demonstram os benefícios do medicamento especialmente nas fases iniciais da doença e, por essa razão, a comunidade médica internacional e também do Brasil passou a incluí-la nos protocolos de tratamento da COVID-19.

Trata-se de um medicamento de baixo custo e de reduzido impacto em termos de efeitos adversos.”

Publicação do Direito de Resposta firmado em Acordo Judicial perante a 14a Vara Cível de Belo Horizonte