Governador de SP ajusta informações locais sobre redução de óbitos por covid

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ajustou nesta quarta-feira, 14, os dados divulgados sobre a redução da letalidade deno Estado de São Paulo. Pelo Twitter, Doria escreveu: "Vacinas salvam vidas! Entre março e junho de 2021, SP teve queda de 46% na letalidade da pandemia e de 44% no número de internações"."Negacionistas podem até acreditar que a Terra é plana, mas contra a ciência, não há fake news que resista. Boratodos o mais rápido possível", completa.Conforme mostrou omais cedo, o governador havia publicado que houve redução de 95% de mortes na faixa de pessoas com mais de 90 anos e de 100% nos grupos com mais de 70 anos. No entanto, segundo o secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, os índices dizem respeito à cobertura vacinal neste grupo e não à redução de