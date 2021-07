Caseiro encontrado morto em chácara pode ter sido atacado por rottweilers

(foto: Rafael Ohana/CB/D.A Press) morto na madrugada deste domingo (11/7), em uma chácara no Incra 9, em Ceilândia Norte, no Distrito Federal. A principal linha de investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) é de que o homem, identificado como Dejari Pereira de Brito, tenha sido mordido por dois cachorros criados na residência. Um caseiro de 37 anos foi encontradona madrugada deste domingo (11/7), em uma chácara no Incra 9, em Ceilândia Norte, no Distrito Federal. A principal linha de investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) é de que o homem,como Dejari Pereira de Brito, tenha sido mordido por dois cachorros criados na residência.









De acordo com o investigador, no corpo do homem, não foi encontrada nenhuma perfuração causada por arma de fogo ou arma branca. “O que apuramos foi que ele tinha problemas com esses cachorros, que já atacaram ele outras vezes. Então, inicialmente a primeira linha de investigação é que ele veio a óbito em razão do ataque dos animais”, pontuou o delegado.





O corpo de Dejari foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) e, agora, a polícia aguarda o laudo cadavérico para confirmar a primeira linha de investigação, que foi apurada em razão da perícia de local.





Incra 9





A região do Incra 9 é a mesma onde o criminoso Lázaro Barbosa Sousa, 32, assassinou uma família de quatro pessoas, em 9 de junho. Na madrugada, o serial killer invadiu a casa da família e matou o empresário Cláudio Vidal, 48, e os dois filhos do casal, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15.





Cleonice Marques, 43, foi sequestrada e teve o corpo encontrado no começo da tarde de 12 de junho, em um córrego no Setor Habitacional Sol Nascente. Laudo do IML comprovou que a mulher foi estuprada antes de ser morta e teve a orelha arrancada.





Lázaro foi morto em 28 de junho, durante um confronto com policiais militares da Rotam de Goiás, em Águas Lindas.