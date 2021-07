Doria: Fase de transição é mantida, mas funcionamento de serviços vai até 23h

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou, nesta quarta-feira, 7, o afrouxamento das medidas estabelecidas pela Fase de Transição no Estado. De acordo com o dirigente, a partir desta sexta-feira, 9, passam a valer novos horários para o comércio, que agora poderá ampliar seu horário de funcionamento em duas horas, até às 23h, além da ampliação da ocupação nos estabelecimentos. As novas medidas valem até 31 de julho.



A taxa de ocupação dos estabelecimentos também sofreu alteração. Segundo Doria, poderão funcionar com capacidade de 60%, anteriormente limitada até 40%, sendo mantidos os protocolos. De acordo com o plano, o funcionamento de estabelecimentos até as 23h seria liberado apenas na fase verde. Com o anúncio, a Fase de Transição, que vem sendo prorrogada no Estado e estava prevista para acabar na próxima quinta-feira, 15, deve permanecer até o final do mês.



"Com a queda dos indicadores da pandemia no Estado, vamos estender o funcionamento por mais duas horas. É uma excelente notícia para o comércio", disse o governador.



Com o avanço da vacinação, o Estado também dará início a eventos modelos voluntários com "rigorosos protocolos de segurança" para a retomada econômica. Segundo o anúncio, serão 30 eventos em diferentes formatos, realizados na Capital e no interior, com o apoio do setor privado.



De acordo com o cronograma anunciado pela secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, serão 14 eventos sociais, 12 de economia criativa, 2 esportivos e 2 de negócios.