Conass: Brasil registra 695 mortes e 22.703 novos casos de Covid-19 em 24h

O Brasil registrou, entre ontem, 4, e hoje, 695 óbitos causados pela covid-19 e 22.703 novos casos da doença, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta segunda-feira, 5. Ao todo, o País registra 18.792.511 de casos da doença desde o início do surto e 525.112 mortes.



O levantamento do Conass, que reúne dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal, também aponta que a média móvel de novos casos e novos óbitos diários está em queda, nos menores índices desde fevereiro e março deste ano, respectivamente. Nesta segunda, a média dos últimos sete dias é de 49.158 novos casos diários e 1.574 novas mortes diárias pela doença.