Homem ameaça comerciante com faca, rouba carro e é preso pela PM; veja

Câmeras de segurança flagram o momento em que o homem ameaça a comerciante com uma faca (foto: PMDF) roubaram um carro que tinha acabado de parar na frente do estabelecimento. Equipes da Batalhão de Choque (Patamo) foram acionadas e localizaram os suspeitos na QNM 9, em Ceilândia. Um homem foi preso pela Polícia Militar após ameaçar uma funcionária de um mercado com uma faca em Águas Lindas (GO). Na fuga, ele e um outro parceiroum carro que tinha acabado de parar na frente do estabelecimento. Equipes da Batalhão de Choque (Patamo) foram acionadas e localizaram os suspeitos na QNM 9, em Ceilândia.





Nas imagens do circuito de segurança do mercado, dá para ver o momento em que o acusado passa algumas compras no caixa. Após isso, o homem retira uma faca que estava na cintura da calça, puxa a mulher pelos cabelos, e a ameaça com a faca no pescoço.





O parceiro chega e ele abaixa a faca. Nesse momento, um carro para na frente do estabelecimento. O homem, então, sai do mercado e aborda a motorista, que, assustada, saiu do veículo e tirou a criança que estava no banco traseiro. Os dois fogem e, uma hora e meia depois, são abordados pela PMDF em Ceilândia.