Saúde propõe incluir vacina anticovid em cobertura obrigatória de planos de saúde

O Ministério da Saúde enviou à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) um ofício pedindo que o órgão regulador dos planos de saúde avalie a inclusão das vacinas contra covid-19 no rol de coberturas obrigatórias das operadoras.



O teor do documento foi revelado pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmado pelo Ministério da Saúde ao Estadão/Broadcast. A pasta não deu mais detalhes da medida.



À Folha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a medida abre caminho para que o SUS seja ressarcido pelas doses aplicadas em usuários que contam com cobertura de planos de saúde.



Além disso, a inclusão das vacinas no rol de coberturas permitiria que os próprios planos de saúde passassem a ofertar a imunização contra a doença. No momento, porém, o ministro reconheceu que as operadoras não conseguem adquirir doses de vacina porque há escassez de oferta, e os laboratórios não estão abrindo negociações com a iniciativa privada.



Hoje, o rol de procedimentos de cobertura obrigatória nos planos de saúde não inclui nenhuma vacina. A estratégia de vacinação é concentrada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) e em clínicas privadas.



A reportagem procurou a Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), mas não teve resposta até a publicação deste texto.