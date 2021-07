Brasil ultrapassa 100 milhões de doses de vacinas contra covid aplicadas

O Brasil ultrapassou nesta quinta-feira, 1º, a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra covid-19 aplicadas na população. Segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, o número chegou a 101.120.461, sendo 74,5 milhões relativos à primeira dose e 26,58 milhões relativos à segunda dose ou dose única.



Os dados mostram que o País tem 35,2% da população imunizada com ao menos a primeira dose e 12,55% com a imunização completa, seja pelas duas doses ou pela dose única. Nesta quinta-feira, foram aplicadas 1.282.381 doses, segundo registros fornecidos por 25 Estados.



Em números absolutos, a maior parte dessas doses foi aplicada em São Paulo, o Estado mais populoso do País. Moradores das cidades paulistas receberam 25,5 milhões de doses, sendo 19,3 milhões de primeira dose e 6,2 milhões de segunda dose. Outras 221 mil doses únicas também já foram aplicadas.



Em números proporcionais à população, a campanha também está mais avançada em São Paulo, onde 41,82% da população já recebeu ao menos a primeira dose. Já na análise da vacinação completa, o Estado de Mato Grosso do Sul está à frente, com 17,49% dos habitantes imunizados.