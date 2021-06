Morre, aos 69 anos, o escritor e jornalista Artur Xexéo

O escritor e jornalistamorreu neste domingo (27/6), aos 69 anos, no Rio de Janeiro. Vítima de um linfoma recém-descoberto, ele estava internado na Clínica São Vicente, Zona Sul do Rio.

Xexéo era colunista do jornal O Globo e comentarista do canal de televisão por assinatura GloboNews. Xexéo também teve passagens pela revista "Veja" e "Jornal do Brasil". Desde 2015, participava da transmissão do Oscar na TV Globo. Também ficou conhecido no rádio. Na CBN, estreou ao lado de Carlos Heitor Cony como comentarista.Como escritor, tem entre suas obras publicadas "Janete Clair: a usineira de sonhos", "O torcedor acidental", um livro de crônicas e "Hebe, a biografia".