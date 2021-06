Conass: Brasil tem 1.593 mortes por covid em 24h; total é de 512.735

O Brasil registrou neste sábado 1.593 mortes em decorrência da covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). O total de óbitos é de 512.735.



Já os casos confirmados de ontem para hoje foram 64.134, elevando a 18.386.894 o total de contaminados. O Conass compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal.



Pelas contas, o Brasil segue sendo o segundo país com maior número absoluto de mortes (atrás dos EUA, que têm 601.221 óbitos) e o terceiro em total de casos (depois dos EUA, que têm 33.437.643, e da Índia, com 30.183.143).