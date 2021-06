Tranquilidade em postos de saúde marca volta da vacinação contra covid em SP

Sair de casa antes das 8h. Dia nublado, 16º de temperatura. Chegar no posto de saúde, encontrar uma fila de 50 metros e... se sentir aliviado com a informação: tem vacina. A retomada da imunização contra a covid-19, em São Paulo, fez muito paulistano acordar ansioso nesta quarta-feira, 23. Nos quatro postos de vacinação visitados pela reportagem, o panorama era o mesmo: tranquilidade e vacinação transcorrendo normalmente nos bairros de Santa Cecília, Bela Vista, na área central, e Mandaqui e Casa verde, na zona norte.



Após ser suspensa na terça-feira, 22, por falta do imunizante, a vacinação voltou a acontecer nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade nesta quarta. O movimento variou durante a manhã, como nos outros dias. Embora as UBS estivessem com filas de 40 minutos, o semblante de quem aguardava era diferente. "Fiquei ansiosa hoje, com medo, antes de sair de casa. Tenho 50 anos e meu dia era no sábado. Aí, não pude vir na segunda, e na terça acabou", disse a publicitária Ana Cecília Gomes, 50. Nem a espera na fila da UBS Nossa Senhora do Brasil, na Bela Vista, a desanimou. "Estou muito feliz, vou tomar a Coronavac satisfeita. Chegou o meu momento", afirmou.



A suspensão da vacinação na terça-feira atrasou os planos de alguns paulistanos. "Iria vir ontem com meu marido. Acabei tendo que vir hoje e ele só poderá vir amanhã", disse a decoradora Marcela Barone, 49. Ela foi uma das pessoas que logo cedo foi à UBS Santa Cecília e encontrou o local sem filas e com movimento tranquilo. Elias Andrade, 51, também. "Assisti ao jornal logo cedo hoje para saber se ia ter vacina ou não. Falaram que tinha, vim correndo", afirmou.



Veja como fica o calendário na capital paulista nos próximos dias:



- 49 anos: 23/06 (quarta)

- 48 anos: 24/06 (quinta)

- 47 anos: 25/06 (sexta)

- Repescagem de 47 a 49 anos: 26/06 (sábado)



- 46 e 45 anos: 28/06 (segunda)

- 44 e 43 anos: 29/06 (terça)

- 42 anos: 30/06 (quarta)

- Repescagem de 42 a 44 anos: 3/07 (sábado)



- 41 anos: 5/07 (segunda)

- 40 anos: 8/07 (quinta)

- Repescagem de 40 a 44 anos: 10/07 (sábado)