Vídeo: moto é atropelada por ônibus e homem se salva por pouco

(foto: Reprodução / Divulgação Prefeitura Ourinhos) salvou após cair com a moto no momento em que um ônibus atravessava um cruzamento e ficar debaixo dele. Câmeras de videomonitoramento captaram a cena que ocorreu em Ourinhos (SP), na última terça-feira (15/6). Por pouco, bem pouco mesmo, um motociclista seapós cair com a moto no momento em que um ônibus atravessava um cruzamento e ficar debaixo dele.de videomonitoramento captaram a cena que ocorreu em Ourinhos (SP), na última terça-feira (15/6).









Ele passou pelo cruzamento com a Avenida Altino Arantes e caiu na rua onde passava o ônibus, ficando ileso embaixo do veículo.





A prefeitura da cidade divulgou as imagens. No vídeo (veja a seguir) é possível perceber que o motorista do ônibus freia assim que passa pelo cruzamento no centro da cidade e desce para a rua à procura do motociclista.





Felizmente, nenhum dos envolvidos teve ferimentos.