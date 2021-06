Cufa fecha parceria com 44 times de futebol para arrecadar alimentos

Campanha de arrecadação de alimentos da Cufa em Minas, no Dia das Mães, no estádio do Mineirão, em BH (foto: Gordo Filmes/Divulgação) campanha “Mães da Favela Futebol Clube”, arrecada alimentos para doar a famílias em situação de vulnerabilidade, em todo o Brasil. A ação, que teve início nesta segunda-feira (21/6), pretende arrecadar 350 toneladas de alimentos. O projeto fechou parceria com grandes empresas como Carrefour, Gol Linhas Aéreas, Ministério Público Estadual e do Trabalho de Minas Gerais. Além disso, a campanha conta com a parceria de 44 clubes de futebol que farão doações, entre os quais Cruzeiro, São Paulo e Corinthians. A Central Única das Favelas (Cufa), por meio da“Mães da Favela Futebol Clube”,paraem situação de vulnerabilidade, em todo o Brasil. A ação, que teve início nesta segunda-feira (21/6), pretende arrecadar 350 toneladas de alimentos. O projeto fechou parceria com grandes empresas como Carrefour, Gol Linhas Aéreas, Ministério Público Estadual e do Trabalho de Minas Gerais. Além disso, a campanha conta com a parceria de 44 clubes de futebol que farão doações, entre os quais Cruzeiro, São Paulo e Corinthians.

Cesta básica no estádio do Mineirão em BH, para ser entregue a comunidades de Minas Gerais. (foto: Gordo Filmes/Divulgação) As doações estão sendo recebidas nos estacionamentos dos clubes participantes e em Minas os alimentos deverão ser entregues no Estádio Independência, em Belo Horizonte, das 9h às 16h. “Até a sexta (25/6), estaremos recebendo doações, com exceção do dia (24/6), pois haverá jogos no Independência”, explica Francis Santos.

Os alimentos arrecadados serão entregues aos líderes das comunidades cadastradas no projeto nos dias 26 e 27. Ao todo, são 750 em Minas Gerais.

Além dos 44 times de futebol espalhados pelo Brasil, Francis Santos, informou que a principal torcida organizada do América está ajudando nas doações e que no momento tentam fechar parceria também com a Galoucura.

“As pessoas sabem que estamos atravessando um momento difícil e têm se mostrado muito solidárias, mas também percebemos que essa percepção do povo aliada ao apoio dos representantes de uma paixão nacional, que é o futebol, engaja muita gente a doar. Dessa forma, esperamos conseguir apoiar ainda mais as Mães da Favela que precisam. É um momento de união, não existe rivalidade entre clubes”, afirma Celso Athayde, fundador da Cufa.

De acordo com a Cufa, a campanha conta também com doadores master, como as empresas nacionais, Assaí Atacadista, Volvo Car, Carrefour Brasil, VR Benefícios, Gol Linhas Aéreas e Cab Motores. Porém, empresas locais ajudam com doações dentro do próprio estado. Em Minas, os apoiadores são Supermercados BH, UniBH, Unilever, Sesc, Sicoob Credimonte, Indec e Ministério Público Estadual e do Trabalho.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.