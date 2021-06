Orla de Copacabana tem 'roseiral' em homenagem às vítimas da covid-19

A orla de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, amanheceu neste domingo, 20, com um imenso roseiral de flores vermelhas em homenagem às vítimas da covid-19, em uma ação da ONG Rio de Paz.



O ato faz menção à marca de mais de 500 mil mortes em decorrência da doença no País alcançada na tarde deste sábado, 19.



De acordo com a organização, a manifestação tem como objetivo prestar solidariedade às famílias enlutadas dos brasileiros e repudiar o modo como o governo federal e parte da sociedade vem tratando a pandemia desde o início da crise sanitária.



Em redes sociais, o presidente da ONG Rio de Paz, Antônio Carlos Costa, lamentou o comportamento do presidente Jair Bolsonaro. "O presidente da república tem um comportamento criminoso e execrável. Prescreveu medicamentos e tratamento preventivo sem eficácia comprovada. Desacreditou a campanha de vacinação em massa e desestimulou o uso de máscara", pontuou Antonio Carlos.