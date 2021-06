Prefeitura de SP escalona vacinação para mais de 50 anos e lança 'filódromo'

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta terça-feira, 15, que a vacinação contra a covid-19 para a população com mais de 50 anos será escalonada nesta semana. A imunização das pessoas entre 50 e 59 anos teve início na capital na segunda-feira, 14, e será realizada até o dia 22, mas com idades separadas por dias. Ainda nesta terça-feira, foi anunciado o "filódromo", uma ferramenta para acompanhar a situação das filas nos postos de vacinação.



Com o escalonamento, o cronograma de vacinação fica assim:



- 58 e 59 anos: 14 e 15 de junho

- 56 e 57 anos: 16 de junho

- 54 e 55 anos: 17 de junho

- 52 e 53 anos: 18 de junho

- 50 e 51 anos: 19 de junho



Será realizada ainda uma repescagem da semana, caso alguém perca a data para se vacinar, nos dias 21 e 22 de junho, quando pessoas entre 50 a 59 anos poderão se imunizar. Essa faixa etária corresponde a mais de 1 milhão e 450 mil pessoas.



Para evitar filas e aglomerações, a gestão municipal lançou o "filódromo". No site "De Olho na Fila" (https://deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br), a população pode acompanhar o movimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas unidades montadas para vacinar a população, como drive-thru, postos volantes e mega postos de vacinação.