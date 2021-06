Bolsonaro e Guedes autorizaram nova GLO na Amazônia, afirma Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta sexta-feira, 11, que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, autorizaram a realização de uma nova operação com militares das Forças Armadas para combater crimes ambientais na Amazônia. De acordo com o vice, foram liberados R$ 50 milhões para a operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na região. A ação foi necessária por causa do aumento no desmatamento na região.



Mourão disse que agora precisa definir qual será a área de operações, que ainda não foi definida. Segundo o vice, o local ainda não foi escolhido porque é preciso estudar qual é o melhor lugar para "atacar em massa" o problema. De acordo com ele, a operação, que deve durar dois meses e ter início na próxima semana.



Mourão espera apenas se reunir com o Ibama e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), pois, de acordo com o vice-presidente, é necessário que os órgãos "cheguem junto" para a operação ter sucesso. Contudo, ele avaliou que a GLO pode ser insuficiente para sanar o problema e não descartou a possibilidade de haver ação após o período determinado. "Mas tudo depende de recurso", concluiu.