Brasil fica fora da lista de países que receberão vacinas dos EUA

(foto: Justin Tallis/AFP) O anúncio da doação de 500 milhões de doses de vacinas da Pfizer contra a COVID-19 pelos Estados Unidos (EUA) a outros países terminou em decepção para os brasileiros. É que o país ficou de fora da lista de 92 nações anunciadas nesta quinta-feira (10/6) pela Casa Branca. Os imunizantes serão entregues a países que fazem parte da aliança Covax Facilit feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS).









A entrega dos imunizantes será feita até junho de 2022. Entre os escolhidos estão Angola, Afeganistão e Síria. Já no grupo dos que ficarão de fora, estão Argentina, Canadá e Reino Unido.





Dentre os países que estavam na espera das doações, a expectativa era que o Brasil estivesse na lista e recebesse cerca de 25 milhões de doses no primeiro lote.





Washington recebeu duras críticas nos últimos meses devido a demora no compartilhamento de suas vacinas com o resto do mundo. Atualmente o país imunizou 64% dos adultos americanos com ao menos uma dose.