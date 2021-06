Senado aprova projeto que cria Política de Inovação Educação Conectada

O Senado aprovou projeto que cria a Política de Inovação Educação Conectada, que visa a garantir a universalização do acesso à internet de alta velocidade no ensino público e fomentar o uso de tecnologias digitais na educação básica. A matéria já havia sido aprovada na Câmara e segue para sanção presidencial.



O programa será custeado com os recursos do Orçamento, receitas de entidades públicas e privadas e com parte do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST).