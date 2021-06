Estado de SP registra 9.959 casos de covid-19 e 212 óbitos nas últimas 24h

O Estado de São Paulo registrou 9.959 novos casos de covid-19 e 212 mortes em decorrência da doença nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados pelo governo do Estado. Desde o início da pandemia, o Estado soma 3,365 milhões de infecções pelo vírus e 114,4 mil óbitos.



Entre os casos confirmados, 3,015 milhões estão recuperados, sendo que 352,94 mil foram internados e receberam alta hospitalar.



Segundo o governo de São Paulo, a taxa de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Estado é de 81,7% e na Grande São Paulo, de 79,2%. Dos leitos de enfermaria, 66,5% estão ocupados no Estado e 63,9%, na Região Metropolitana. Há 24.476 pacientes internados em São Paulo, destes, 11.114 em UTIs e 13.362 em enfermaria.