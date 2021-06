Corpo de PM que estava desaparecido é encontrado em Heliópolis

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) confirmou neste domingo, 6, que o corpo encontrado em um terreno na região da comunidade de Heliópolis, na zona sul da capital, era do soldado da Polícia Militar Leandro Martins Patrocínio, que estava desaparecido desde o dia 29 de maio. Três suspeitos já foram identificados.



O corpo foi localizado na tarde deste sábado, 5, por policiais militares na Avenida Guido Aliberti. Eles acionaram equipes da Polícia Civil e da Técnico-Científica para que a identificação fosse realizada e exames comprovaram a identidade. Patrocínio integrava o 1º Batalhão Rodoviário da Polícia Militar.



O caso é investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que, segundo a SSP, "identificou três suspeitos envolvidos e representou pela prisão temporária deles ao Poder Judiciário".



Nas redes sociais, o governador João Doria (PSDB) lamentou a morte. "Triste notícia. A Polícia Militar encontrou ontem o corpo do Soldado PM Leandro Patrocínio, que estava desaparecido desde o dia 29 de maio em Heliópolis. Meus sinceros sentimentos de solidariedade aos familiares e amigos."



A PM também se manifestou: "É com pesar que a Polícia Militar informa, que o corpo encontrado na Comunidade Heliópolis, zona sul de São Paulo, é do soldado PM Leandro Martins Patrocínio, sendo confirmado pela Polícia Civil."