Ônibus e ambulâncias são incendiados na madrugada em Manaus

Imagens de ônibus incendiados em Manaus na madrugada deste domingo (06/06) (foto: Reprodução/redes Sociais)

viveu na madrugada deste domingo (06/06) uma série de atos decom ônibus incendiados em vários pontos da capital do Amazonas.Conforme odo estado, pelo menos 17 ônibus foram danificados pelo fogo ateado de forma criminosa e os casos começaram a ser notificados, na corporação, a partir da meia-noite.

A Secretaria de Segurança Pública de Manaus comunicou que ainda hoje as polícias Militar e Civil vão conceder entrevista coletiva à imprensa para informar os resultados das investigações em curso sobre o caso.



A imprensa local fala em ''madrugada de terror pela capital Amazonense" e atribui "a membros de facções criminosas" os atos de vandalismo que provocaram pânico na população.

Ônibus recolhidos

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os atos de vandalismo provocaram o recolhimento às garagens de todos os ônibus capital do Amazonas.





Entre os veículos incendiados estão 17 ônibus, micro-ônibus e até ambulâncias, em vários pontos da cidade. Ainda de acordo com a corporação, não se sabe se os incêndios têm relação entre si.

Os bombeiros informaram ainda que foram registradas ocorrências no bairro de Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus, e também na Zona leste, mas não foram repassados os detalhes dessas ocorrências.





Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) disse que repudia os "atos de vandalismo ocorridos nas primeiras horas deste domingo. E que a violência das ações causou pânico nos operadores do serviço, pois há relatos de grupos encapuzados e armados praticando tais atos, sendo que, por isso, toda a frota foi recolhida".

Matéria em atualização

