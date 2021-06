Começa reunião da Anvisa para análise do pedido de importação de vacinas

Começou há pouco a reunião extraordinária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para mais uma análise dos pedidos de autorização excepcional e temporária da importação das vacinas Sputnik V e Covaxin contra a covid-19. Nesta primeira parte da reunião, o gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes Lima Santos, fará uma apresentação técnica, com dados sobre os dois imunizantes.



Em março, a agência rejeitou a solicitação do Ministério da Saúde para autorização de importação e distribuição da vacina indiana Covaxin/BBV152. Na época, a direção da Anvisa informou que os dados apresentados não cumpriram os requisitos de lei para atestar a qualidade e eficácia da vacina indiana. O Ministério da Saúde tem contrato para compra do imunizante, produzido pela Bharat Biotech, da Índia.



Já o imunizante russo Sputnik V teve a importação negada em abril pela Anvisa por falta de dados básicos para análise do produto e em falhas identificadas pela área técnica da agência que podem comprometer eficácia, segurança e qualidade do imunizante.