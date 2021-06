Confirmada a morte de uma criança nos escombros do prédio que caiu no Rio

Prédio no Rio desabou na madrugada desta quinta-feira (3/6) (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

A criança soterrada sob o prédio residencial de quatro andares que caiu em Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro, foi retirada sem vida pelo Corpo de Bombeiros. É uma menina, de aproximadamente 3 anos. Agora, a busca é por um homem ainda desaparecido nos escombros.



Os bombeiros conseguiram resgatar mais uma vítima que estava sob os escombros do prédio. É uma mulher, com cerca de 27 anos. A construção desabou na madrugada desta quinta-feira (3/6), deixando ao menos quatro pessoas feridas e mais duas presas ainda sob os escombros, entre elas uma criança.



O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), acompanha o trabalho de equipes de resgate.





Os primeiros feridos já resgatados foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Cães farejadores auxiliam os oficiais na busca pelas demais vítimas.Segundo a Prefeitura, ainda não há informação se o prédio que desabou estava em situação irregular. A delegacia da Taquara instaurou um inquérito para apurar o caso. Os agentes farão a perícia nos escombros para identificar a causa do desabamento, assim que os bombeiros conseguirem encerrar o trabalho de resgate.Além dos bombeiros, também atuam no local do desabamento equipes da Secretaria de Assistência Social e da Defesa Civil, além da Guarda Municipal. Prédios vizinhos também foram afetados.Moradores relatam ter ouvido "estalos" por volta das 2h e, mais tarde, "muito fogo". Os bombeiros do quartel de Jacarepaguá foram acionados às 3h22 para a ocorrência na esquina da Rua das Uvas com a Avenida Areinha.Outros quatro quartéis - Alto da Boa Vista, Barra, Magé e São Cristóvão - dão apoio à operação de resgate. Em meio ao desabamento, um incêndio também precisou ser contido no localA região de Rio das Pedras é conhecida como um dos lugares com maior atuação das milícias cariocas. Os prédios daquela área costumam ser construídos de maneira irregular, como foi o caso do edifício que desabou e deixou 24 mortos na comunidade da Muzema, ali perto, em 2019.